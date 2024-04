Ervaren renner doet enkele straffe voorstellen om grote valpartijen te vermijden

Je kon er niet naast kijken dit voorjaar. Valpartijen die de koers teisterden waren er dit voorjaar ontzettend veel.

Het hele voorjaar hing aan elkaar met valpartijen. Heel wat renners liepen zware lichamelijke averij op. Kwatongen beweren dat er te veel de limiet opgezocht wordt en dat renners maar al te vaak te veel risico nemen.

Voor Bauke Mollema, ondertussen aan zijn zeventiende seizoen als prof bezig, is het belangrijkste inderdaad het gedrag van de renners zelf, ook al zijn valpartijen uiteraard niet helemaal te vermijden in het peloton.

“Bij de valpartij in Baskenland was het nog 40 kilometer tot de finish met nog twee klimmen te gaan. Er is op zo’n moment geen reden om veel stress te maken. Dat is onnodig”, verwijst hij in Algemeen Dagblad naar de valpartij van onder andere Remco Evenepoel.

Drie voorstellen

Hij doet enkele voorstellen waardoor de koers minder stressvol moet worden. Zo wil hij een verbod op oortjes, iets wat hij al tien jaar geleden zei. “Doe de radio’s en oortjes weg of gebruik alleen de neutrale wedstrijdradio met tijdsverschillen en parcoursinformatie. Geen ploegleiders meer die bij renners in hun oren tetteren en vertellen dat ze vooraan moeten zitten.”

Ook een maximum verzet zou moeten ingevoerd worden volgens de Nederlander. “Nu rijdt iedereen met veel grotere versnellingen, waardoor je bij kunt trappen in afdalingen. Mijn ploeggenoot bij Lidl-Trek, Mads Pedersen, rijdt zelfs 56 x 10. Dan kan je nog bij trappen als we 80 kilometer per uur gaan. Met een maximaal verzet van 54 x 11 kan je niet meer bij trappen als het 70 kilometer per uur gaat.”

Tot slot stelt Mollema ook voor om het peloton kleiner te maken. Vaak gaat het over 175 renners. “Waarom geen peloton van 120 man? Vijf of zes man per ploeg en alleen de WorldTour-teams plus dan misschien de ploeg van Tour de Tietema. Sommige kopmannen steken er bovenuit, maar het verschil tussen de nummer 20 en nummer 120 is bijna niks. Waarom heb je dan 170 renners nodig? En wat voegen al die ploegen met wildcards nou eigenlijk toe?”