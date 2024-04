Hoofdrolspelers winden er geen doekjes om: "Emotionele rit" en "Van der Poel had geen ploegmaats meer"

De uitkomst van Luik-Bastenaken-Luik kon grotendeels voorspeld worden. Dat Tadej 'Pogi' Pogacar zou winnen, twee jaar na het overlijden van de moeder van zijn verloofde, stond in de sterren geschreven.

"Het was volle bak van de voet tot op de top op La Redoute", beschreef hij het moment van zijn aanval. "Domen Novak legde een goed tempo op in de eerste honderden meters en dan ging ik vol aan tot op de top. Het was vrij zwaar omdat het wind op kop is, na al 220 kilometer in de koude gekoerst te hebben. Dat is niet fijn."

Al geeft het wel moed als je op weg bent naar een grote zege. "Als je hoort dat je een kloof hebt van een minuut, krijg je meer motivatie. De voorbije twee edities vielen in het water. Twee jaar geleden overleed de moeder van Urska en vorig jaar brak ik mijn hand, wat mijn seizoen ruïneerde. Het was een vrij emotionele rit."

POGACAR REAGEERT NA 'GEMISTE' EDITIES

Pogacar bekent wat door zijn gedachten ging. "Ik moest veel aan Urska's moeder denken. Dat heeft me ook kracht gegeven om solo naar de finish te gaan." Achter hem won Romain Bardet de strijd om de tweede plaats. De Fransman van dsm-firmenich wist ook wel dat dit voor hem het hoogst haalbare was in dit Monument.

Zeker eens Pogacar zijn duivels ontbond. "Eerlijk gezegd was het exact wat we verwacht hadden. Ik zat niet in een goede positie op La Redoute. Ik keek vooruit en zag hem vliegen. Dan wist ik dat we aan het vechten waren voor het podium." Bardet moest dan nog proberen om de groep Van der Poel op afstand te houden.

GROEP VAN DER POEL HAALT BARDET NIET IN

"Ik wist dat het op het einde nipt zou zijn, omdat het wind op kop was. Maar ik wist ook dat de kopmannen in de achtervolgende groep, zoals Van der Poel, nog weinig ploegmaats hadden om echt voor hun te rijden. Het zou meer aanvallen zijn en dan weer stoppen." En dat zou dan weer in het voordeel van Bardet spelen.

Die moest er vooral op letten dat hij in de slotkilometers niet helemaal zou stilvallen. "Zelf focuste ik me erop mijn inspanningen vol te houden tot op de streep."