Lotte Kopecky laat zich niet van de wijs brengen door uitgesproken moment dat streep trekt door droomdebuut

Lotte Kopecky heeft haar debuut gemaakt in Luik-Bastenaken-Luik. Een debuut waarin ze de aansluiting kon behouden tot op Roche-aux-Faucons.

Op die beklimming moest ze de rol lossen, waarna SD Worx-ProTime moest hopen dat kopvrouw Vollering het kon afmaken. "Op zich was het een positieve ervaring. Met frissere benen zou ik dat wel moeten kunnen overleven", zegt Kopecky over die fameuze Roche-aux-Faucons. "Het is een goede eerste keer."

Komt Kopecky terug om Luik-Bastenaken-Luik te winnen? "Ik denk dat dat sowieso binnen mijn mogeliijkheden ligt, maar wel met een andere aanloop. Op een bepaald moment dacht ik dat we de vlucht niet gingen terugzien. Een renster als Grace Brown geef je beter niet te veel voorsprong. Gelukkig is het nog goedgekomen."

DERDE PLEK VOLLERING EEN BEWIJS

Toch wat het terughalen van de vlucht betreft. Vollering kwam pas als derde over de meet. "Ik denk dat dit nog maar eens onderstreept hoe moeilijk het is om een wedstrijd te winnen. Nu even de batterijen opladen en dan me voorbereiden op deze zomer. Op zich kijk ik positief terug op mijn geweldige voorjaar."

"Hier en daar hebben we wel een aantal dingen geleerd. Met de resultaten mag ik tevreden zijn", besluit Kopecky. Het was een aanval van Longo Borghini die haar bergop de das om deed. "Mijn ploegmaats reden sterk tot aan Roche-aux-Faucons en ik wist dat ik daar hun werk dan moest afmaken", aldus de Italiaanse.

LONGO BORGHINI DOET KOPECKY LOSSEN

"Ik wist dat ik moest aangaan. Ik heb aangevallen en loste wie ik moest lossen. Bijna iedereen, maar niet iedereen." Longo Borghini moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats, achter winnares Brown.