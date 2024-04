Mama van Mathieu van der Poel is er helemaal klaar voor: "Heb het aan Roxanne gezegd"

Mathieu van der Poel beleeft zijn topdagen in het wielrennen. Maar voor mama Corinne Poulidor mag hij ook scoren naast het veld.

Mathieu van der Poel is al enkele jaren samen met Roxanne Bertels. De twee staan zeker niet weigerachtig tegenover kinderen, maar het is voor de twee tortelduifjes zeker geen prioriteit in hun nog prille leven samen.

Voor Corinne Poulidor, de mama van Mathieu, mag het allemaal wel wat sneller gaan. “Ja, ik ben wel klaar om mami te worden”, zegt ze in een bijzonder openhartig interview met José De Cauwer voor Het Nieuwsblad.

Kleinkinderen mogen niet fietsen

En ze is bereid om als grootmoeder de handen uit de mouwen te steken om Roxanne bij te staan als dat nodig mocht zijn. “Ik heb het al aan Roxanne gezegd: ‘je zal me dag en nacht kunnen bellen’. Ze zal er zeker niet alleen voor staan.”

Al heeft ze voor haar kleinkinderen wel één grote wens. “Ik hoop alleen dat mijn kleinkinderen niét fietsen. Ik ben al dochter, vrouw en moeder van coureurs. Als daar ook nog de kleinkinderen bijkomen, dan vrees ik dat ik niet heel oud ga worden.”

Mathieu en Roxanne twijfelen voorlopig nog of het wel het goede moment is om kinderen te krijgen. Het is immers moeilijk in te schatten welke invloed kinderen zullen hebben op hun leven en het koersen.