Manager van Jasper Philipsen heeft al zekerheid over één iets in nieuw contract

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen is einde contract bij Alpecin-Deceuninck. Het zal niet meer lang duren vooraleer we weten bij welke ploeg onze landgenoot in 2025 zal koersen.

Jasper Philipsen staat voor een belangrijk moment in zijn carrière. Hij moet een nieuw contract tekenen en de interesse is bijzonder groot. Met Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates blijven er nog drie kandidaten over. Er wordt de laatste tijd vaak gezegd dat veranderen van team voor Philipsen zelf een stap terug is, tenzij hij ploegmaten kan meenemen. Maar dat is volgens zijn manager Alex Carera helemaal niet nodig. “Bij UAE kent hij nog een aantal renners en kan iemand als Molano hem bijstaan. Bij BORA hebben ze ook een aantal jongens om een sprint voor te bereiden en kan hij met Meeus één van zijn beste vrienden terugvinden”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Financieel mooie stap voorwaarts Eén ding is volgens Carera wel al zeker. “Hij gaat een veel beter contract tekenen dan het vorige. Ten eerste omdat hij nog geen manager had toen hij zijn vorige contract besprak, maar vooral omdat hij sindsdien Touretappes won en een Monument natuurlijk.” De beslissing zal niet lang meer op zich laten wachten. “Jasper is iemand die weet wat hij wil en snel beslissingen neemt. Hij overlegt met zijn familie en zijn vriendin Melanie die heel belangrijk voor hem is en dan hakt hij de knoop door.”