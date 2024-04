Nathan Van Hooydonck twijfelt aan zijn topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik

Wie wint vandaag Luik-Bastenaken-Luik? Het kransje van topfavorieten is serieus uitgedund door geblesseerde afwezigen.

Geen Remco Evenepoel en Primoz Roglic in Luik-Bastenaken-Luik, dat scheelt aardig op de borrel voor de andere favorieten. Bovendien hebben heel wat renners woensdag serieus afgezien in de koude van de Waalse Pijl.

“Toen mij eerder deze week nog gevraagd werd wie mijn favoriet is, zei ik Tom Pidcock. Ook, ik geef het toe, omdat Pogacar zo’n makkelijk antwoord is. Dan zeg ik graag iets anders”, klinkt het bij Nathan Van Hooydonck in Het Nieuwsblad.

Maar de koude van woensdag en het feit dat het ook vandaag een koude dag wordt in Luik zorgen ervoor dat Van Hooydonck twijfelt aan zijn keuze. De kansen voor Pidcock zijn er door de omstandigheden zeker niet groter op geworden.

Waalse Pijl zal zijn sporen nalaten ondanks opgave

“Pogacar heeft deze week in Monaco in ideale omstandigheden kunnen trainen. Goed, plots komt hij dan in kouder weer, wat ook een aanpassing is. Maar met een verkenning op vrijdag en een dag losrijden op zaterdag is er echt wel genoeg om je aan te passen.”

Pidcock heeft andere zaken meegemaakt. “Pidcock is woensdag daarentegen nog in die ijzige Waalse Pijl gestart. Dan mag hij onderweg nog opgegeven hebben, dat gaat zijn sporen nalaten.”