Patrick Lefevere komt met medische update over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel kwam zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. Onze landgenoot brak daarbij zijn sleutelbeen.

Geen Remco Evenepoel vandaag in Luik-Bastenaken-Luik. De renner van Soudal-QuickStep kan zo niet voor een derde overwinning op rij gaan in een koers die hem eigenlijk op het lijf geschreven is.

Patrick Lefevere zag zo de unieke kans om een voorjaarsklassieker te winnen met Soudal-QuickStep verdwijnen. Hij beseft dat het wachten is op de terugkeer van Evenepoel om iets te kunnen winnen met zijn ploeg.

In Het Nieuwsblad kwam Lefevere ook met een medische update over de blessure van zijn poulain. “Dat gaat de goeie kant uit. De voorbije dagen heeft hij getraind op de rollen, het is de bedoeling om maandag echt de training te hervatten”, klinkt het.

Tour niet in gevaar

Evenepoel zou Evenepoel ook niet zijn als hij niet voor een extraatje zorgt binnen het team. Hij lijkt helemaal op schema te blijven zitten voor zijn eerste Tourdeelname, ondanks het blessureleed waarmee hij af te rekenen kreeg.

“Remco is deze week ook langsgekomen in hotel Château des Thermes voor interviews en wat sponsorverplichtingen. En en passant heeft hij iedereen getrakteerd op koffiekoeken. De grote pijn is weg en daarmee is de Tourfocus ook al helemaal terug.”