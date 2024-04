Patrick Lefevere over Mathieu van der Poel: "Ik heb er spijt van"

Al heel vroeg voelde vader Adrie van der Poel dat zijn zoon Mathieu potten zou breken. En dat stak hij helemaal niet weg.

Mathieu van der Poel heeft al heel wat op zijn palmares staan, maar of hij al alles bereikt heeft wat hij kan bereiken is maar zeer de vraag. De regerende wereldkampioen heeft nog aardig wat jaren voor zich om zeges te pakken.

Vader Adrie van der Poel voelde al heel erg vroeg dat zijn zoon over het nodige talent beschikte en een heel grote carrière zou kunnen maken in het wielrennen. "Toen hij 6 of 7 was”, is vader Van der Poel heel erg duidelijk in een interview met La Dernière Heure.

En over het talent van zijn zoon Mathieu zweeg hij ook niet tegen grootheden uit de wielerwereld, maar die sprongen er niet meteen op.

Gemiste kans

“De eerste persoon tegen wie ik zei dat hij heel sterk kon worden, was Patrick Lefevere”, gaat vader Van der Poel verder. Maar toen gebeurde er niet meteen iets.

Als hij vader Van der Poel tegenkomt, dan spreekt Patrick Lefevere nog geregeld over het moment dat ze het voor het eerst over Mathieu zijn talenten hadden.

“Vandaag zegt hij soms tegen me: 'Ik heb er spijt van dat ik toen niet in beweging ben gekomen'”, klinkt het over de CEO van Soudal-QuickStep.