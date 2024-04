Remco Evenepoel wordt enorm gemist en andere Belg verbaast met stunt: "Van der Poel misschien bondgenoot"

Ze hebben in Luik al hoge ogen getrokken. Evenepoel moet gemist worden, maar een andere Belg zorgde al voor een stunt. Een promostunt weliswaar.

Maxim van Gils verscheen op de ploegenvoorstelling voor de start van Luik-Bastenaken-Luik niet op zijn gebruikelijke koersfiets. De nummer 3 uit de Waalse Pijl deed dat op een elektrische promofiets van een sponsor voor in de stad. We gaan er van uit dat de Belg van Lotto Dstny nadien toch weer op zijn koersfiets is gesprongen.

Bij een ander Belgisch kamp, Soudal Quick-Step, is de kans aanzienlijk minder kleiner dat het voorjaar net als voorgaande seizoenen in Luik gered zal worden. Wegens geen Remco Evenepoel. "Ik denk dat we van een favorietenrol naar een vrijbuitersrol gegaan zijn. Er ligt niet veel druk op de ploeg", zegt Mauri Vansevenant.

Ook zonder Evenepoel staan er wel grote namen aan de start. Die zijn er in de personen van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Ineos heeft met Pidcock ook een kanshebber, maar legt de druk toch bij die andere twee. "Wij gaan proberen het initiatief aan Pogacar en Van der Poel te geven", aldus Laurens De Plus.

Pogacar had gisteren op de ploegenpresentatie de pers al te woord gestaan in de mixed zone. "Ik voel me goed in vorm, ik ben er klaar voor", waarschuwt hij iedereen. "Laten we zien wat er voor ons mogelijk is. Dit is een heel belangrijke koers. Na de Ronde van Catalonië heb ik hard getraind, voor deze wedstrijd en voor de Giro."

De topfavoriet weet wat hij uit Luik-Bastenaken-Luik wil halen. "Het is belangrijk om het goede gevoel te krijgen en een goede koers te rijden. Ik heb er geen spijt van dat ik even weer het normale leven heb kunnen beleven. Nu sta ik hier weer in de koude, maar dat is goed voor mij", bespreekt Pogi de verandering van omgeving.

"Veel mannen uit de Amstel en de Waalse Pijl verkeren in goede vorm. Veel renners kunnen voor het podium gaan, er zal van ver aangevallen worden." Tiesj Benoot wil dan weer die andere topper opzoeken. "Misschien kan Van der Poel wel een bondgenoot zijn. Als ik bij Mathieu zit, zal ik wel eens met hem spreken."