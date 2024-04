The sky is the limit, maar dit is de reden waarom Lotte Kopecky niet op hoogtestage trekt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky blijft maar groeien als wielrenster. Toch is er één ding waar ze niet aan mee doet: hoogtestages inlassen in haar voorbereiding.

Lotte Kopecky verlengde onlangs haar contract bij SD Worx-Protime. De voorbije jaren heeft ze zich ontwikkeld tot een renster die behoort bij de wereldtop.

Eén van de dingen die ze als toprenster echter niet doet, is hoogtestages inlassen in haar voorbereiding. En daar is voorlopig nog altijd een goede reden voor, zo geeft ploegleidster Anna van der Breggen aan.

“Hoogtestages hebben ontegensprekelijk hun nut en efficiëntie, dat is wetenschappelijk bewezen. Maar je moet jezelf er wel comfortabel bij voelen. Zet Demi drie weken op een berg en ze is hartstikke blij. Lotte kwijnt er weg van eenzaamheid”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Als je elke dag zit af te tellen - 'Nog zoveel nachtjes slapen en ik kan weer naar huis toe' - tja, dan verlies je je plezier en motivatie. Tegenwoordig zijn er ook zoveel manieren om dat hoogte-effect na te bootsen. Hittetraining wint aan populariteit. En Lotte maakt thuis regelmatig gebruik van een hoogtetent.”

Extreem hoge verwachtingen

Ook in het tijdrijden is er nog veel potentieel voor Kopecky, al moet ze haar daar wel willen op toeleggen en momenteel heeft ze al heel veel aan haar hoofd. Want de verwachtingen nemen ook alsmaar grotere proporties aan.

“Hoe meer je wint, hoe groter het wordt. Maar zó extreem als met Kopecky hebben wij het nooit gekend - ook nú niet, met Demi, Lorena en co. Veel meer dan Nederland zijn jullie een echte wielernatie. Die dan ook nog eens over de beste wielrenster ter wereld beschikt. Lotte is een absolute ster in België.”