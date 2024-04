Vrouw van Yves Lampaert trekt aan de alarmbel: "Geloof me: dat hakt erin"

Het klassieke voorjaar is voor Soudal-QuickStep niet geworden wat men ervan verwacht had. De troepen van Patrick Lefevere waren nauwelijks te zien.

Daar waar QuickStep de voorbije jaren altijd één van de grote slokoppen was in de voorjaarsklassiekers muntte de ploeg van Patrick Lefevere dit jaar uit in zijn onzichtbaarheid.

Ook voor Yves Lampaert was dat het geval. Zijn hoogtepunt van het klassieke voorjaar beleefde hij zaterdag, met het kerkelijk huwelijk met zijn vrouw Astrid Demeulemeester.

Zij heeft de voorbije jaren aan den lijve ondervonden hoezeer de koers veranderd is. De wetenschappelijke benadering heeft op nagenoeg alle vlakken de volledige bovenhand genomen, met alle gevolgen van dien.

Reacties van de fans

“Er is daardoor almaar minder aandacht voor wat er zich afspeelt in het koppeke. Voelt een renner zich wel nog goed in zijn vel? Hoe zit het met het zelfvertrouwen? Het mentale welzijn is minstens zo belangrijk als die hele wetenschappelijke benadering. Dat is bij elke job zo”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Ook de wielerfans waren niet altijd de gemakkelijkste om mee om te gaan. “Ook supporters durven wel eens stout zijn langs de weg. 'Ewel, wuk scheelt er? Train je niet goed, da?', roepen ze dan. Geloof me: dat hakt erin als je zulke dingen naar je hoofd geslingerd krijgt. Zéker omdat Yves weet wat hij er wél voor doet en opoffert. Geloof me, hij legt zichzelf al genoeg druk op.”