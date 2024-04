📷 Evenepoel maakt grote stap in revalidatie, Lefevere duidelijk over de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step kon niet rekenen op Remco Evenepoel tijdens de heuvelklassiekers, hij was out door blessures. Intussen gaat het al een stuk beter met de Belgische kampioen.

Mauri Vansevenant redde de eer van Soudal Quick-Step in de heuvelklassiekers met een vierde plaats in de Amstel Gold Race en een zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Toch miste de ploeg Remco Evenepoel én Mikel Landa.

De twee liepen begin april allebei breuken op in de Ronde van het Baskenland. Op zijn Instagram toonde Evenepoel dat hij al opnieuw stevig werkt aan zijn revalidatie. Patrick Lefevere heeft er dan ook een goed oog in.

"Ik ben er echter van overtuigd dat Remco klaar zal zijn voor de Tour", zegt hij bij La Dernière Heure. "Zijn schouderblad doet momenteel meer pijn dan zijn gebroken sleutelbeen, maar hij vertrekt over tien dagen naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage."

Programma Remco Evenepoel

"Hij is heel ontspannen omdat hij weet dat het pas eind april is en dus nog tijd heeft." De volgende koers voor Evenepoel wordt de Dauphiné (2 tot 9 juni). Daarna staat ook nog het BK op de weg (23 juni) in Zottegem.

Zijn debuut in de Tour (29 juni tot 21 juli) is het grote doel van Evenepoel deze zomer. Al zijn ook de olympische tijdrit (27 juli) en de olympische wegrit (3 augustus) met rood aangekruist bij Evenepoel.