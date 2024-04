📷 Victor Campenaerts kondigt heugelijk nieuws op bijzonder ludieke manier aan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Victor Campenaerts (32) heeft op ludieke manier heugelijk nieuws aangekondigd. De renner van Lotto Dstny wordt voor de eerste keer vader.

Het voorjaar van Victor Campenaerts was niet het allerbeste. Zijn beste resultaat zette hij neer in de Ronde van Vlaanderen, met een 27ste plaats. In de rest van het voorjaar eindigde Campenaerts tussen de 30ste en de 40ste plaats.

Sinds de Ronde van Vlaanderen eind maart is Campenaerts toe aan rust. De ex-werelduurrecordhouder kondigde nu aan dat hij samen met zijn vriendin Nel een eerste kindje verwacht.

Dat kondigde Campenaerts ludiek aan op zijn sociale media met een foto van hem en zijn vriendin. "Eindelijk hebben we nu hetzelfde gewicht", schreef Campenaerts. Wanneer het kindje verwacht wordt, is niet duidelijk.

Tour de France

Op het programma van Campenaerts staat voorlopig alleen de Tour (29 juni tot 21 juli). Vorig jaar reed Campenaerts een bijzonder sterke Tour, waarin hij in vijf ritten in de ontsnapping zat.

De Belg werd daarvoor beloond en werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de Tour. Daardoor mocht Campenaerts ook op het eindpodium staan van de Tour in Parijs.