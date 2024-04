De Cauwer blijft denken aan Van Aert en Evenepoel en zegt waarom Van der Poel een 'gelijke stand' moet toestaan

Twee klassieke zeges voor Van der Poel, geen voor Van Aert en Evenepoel. José De Cauwer legt het voorjaar neer en kan niet om de valpartijen van de twee Belgen heen.

De voormalige bondscoach antwoordt bij Sporza op de vraag of hij wat op zijn honger is blijven zitten, door de val van Van Aert in Dwars door Vlaanderen en die van Evenepoel in de Ronde van het Baskenland. "Toch wel, ja. We hebben natuurlijk kunnen genieten van vele solo's en inspanningen", wikt en weegt De Cauwer alles af.

"Maar altijd zinderde dezelfde vraag na in ons achterhoofd: wat als? En dat is doodjammer, natuurlijk." Bij afwezigheid van de twee Belgische kanjers imponeerden Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, elk wel met een heel ander traject. Dat maakt het niet simpel om nu echt dé man van het voorjaar aan te duiden.

VAN DER POEL EN POGACAR HEERSEN OP EIGEN TERREIN

"Hmmm, mag ik een ex aequo naar voren schuiven? Als je met een Vlaamse bril kijkt, zou ik Van der Poel zeggen. Hij heeft zich hier in onze regionen de beste getoond", ziet De Cauwer hoe Van der Poel stevige argumenten in zijn voordeel kan voorleggen. Maar is het genoeg om de Sloveen op afstand te zetten?

"Als je kijkt wat Pogacar ook in het buitenland heeft laten zien, kom je bij hem uit. Ik ga dus voor een gelijke stand", is de conclusie van José De Cauwer.