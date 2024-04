Lotte Kopecky krijgt twee keer uitstekend nieuws van haar ploeg SD Worx-Protime

Sponsors SD Worx en Protime blijven tot eind 2028 in het vrouwenpeloton aanwezig. Ook Lorena Wiebes blijft de komende jaren aan de zijde van Lotte Kopecky.

Wereldkampioene Lotte Kopecky verlengde onlangs haar contract tot eind 2028. Dat deden nu ook sponsors SD Worx en Protime, maar ook sprintster Lorena Wiebes. De toekomst van de ploeg ziet er dus rooskleurig uit.

"Het geeft ons veel energie dat we nu al weten dat we de komende vier seizoenen op het hoogste niveau verder kunnen", zegt teammanager Erwin Janssen in een eerste reactie.

"Daarbij gaan SD Worx en Protime ook mee in onze ambitie om ook de komende jaren met de ploeg de nummer één van de wereld te blijven." Ook Lorena Wiebes tekende dus bij tot eind 2028.

Kopecky belangrijke factor voor Wiebes

"Ik rijd sinds 2023 in deze ploeg en ik heb hier de nodige stappen gezet." Dat Kopecky haar contract ook verlengde bij SD Worx-Protime was voor Wiebes een van de doorslaggevende factoren om dat ook te doen.

"We kunnen het goed met elkaar vinden en we maken elkaar sterker in de koersen. Het is ongezien hoe zij de sprint voor mij aantrekt en ik werk voor haar in de klassiekers", zegt de Nederlandse sprintster nog.