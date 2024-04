Lotte Kopecy hakt knoop over deelname aan de Tour de France Femmes door

De knoop over de Tour zou na het voorjaar worden doorgehakt en Lotte Kopecky heeft er niet lang mee gewacht. De wereldkampioene komt niet aan de start.

Na een druk voorjaar is Lotte Kopecky nu toe aan wat rust. De wereldkampioen hervat begin juni in de Tour of Britain, begin juli staat ze dan aan de start van de Giro. Dat voedde de speculatie al over het schrappen van de Tour bij Kopecky.

De Olympische Spelen in Parijs zijn voor Kopecky een groot doel dit jaar. De Tour (12-18 augustus) combineren met de Olympische Spelen (26 juli-11 augustus). De Tour start daags na het omnium op de Spelen.

Tour en Spelen niet te combineren voor Kopecky

"Het omnium eindigt op zondagnamiddag, de Tour start op maandagochtend. Dat is bijna onhaalbaar om dat op een goede manier te doen", zegt teammanager Danny Stam bij Sporza.

"Die twee evenementen combineren zou ook mentaal een heel moeilijke opgave zijn. Als je dan olympisch goud zou pakken, dan is het te kort dag om de ochtend nadien in de Tour te starten."

Kopecky rijdt dus niet de Tour, maar wel de Giro (7 tot 14 juli). Daar boekte ze in 2020 haar eerste grote zege, in 2022 reed Kopecky de Giro voor het laatst. Na de Spelen richt Kopecky ook haar vizier op het WK in Zürich (28 september).