Marc Sergeant vreesde voor serieuze anticlimax voor Mathieu van der Poel: "Ik durf het bijna niet zeggen"

Marc Sergeant heeft zijn scherpe blik op L-B-L geworpen en zag dat Van der Poel een anticlimax riskeerde. Het is uiteindelijk toch nog goed uitgedraaid voor de wereldkampioen met die podiumplaats.

De vrijgegeven beelden van Het Nieuwsblad laten zien hoe Marc Sergeant voor de podcast Café Koers als analist naar Luik-Bastenaken-Luik gekeken heeft. Een eerste belangrijk moment was die massale valpartij, waar Mathieu van der Poel achter kwam vast te zitten. Nadien moest een kloof van een minuut dichtgeknald worden.

"Ah, hij staat hier stil. Op een gegeven moment staan ze zo dicht bij mekaar dat je niet door kunt. Pas op, dat zijn inspanningen om terug te komen. Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik denk dat het over is", had Sergeant er op een bepaald moment geen goed oog meer in. "Alweer een anticlimax", vreesde de ex-ploegleider.

SERGEANT VERKEERD OVER AANVAL POGACAR

Niet getreurd, want in het zog van de ploegwagen van Bahrein Victorious kwam dat hele groepje toch weer aansluiten. "Zo kom je terug. Die boete pak je er gerust bij, hé. Zo kom je weer in koers. Anders is het boeken toe." Sergeant had nog geen aanval verwacht van Pogacar op La Redoute. Ook wat dat betreft had hij het mis.

"Ja, die rijdt gewoon door", merkte Sergeant al snel op toen de Sloveen met zijn demarrage op de proppen kwam. "Het zal toch niet in de sprint zijn dan."