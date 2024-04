Mathieu van der Poel moet nog altijd een zware knoop doorhakken, maar duidelijke verstaander weet al meer

Zo, het voorjaar is voorbij. Tijd nu voor Mathieu van der Poel om een zware knoop door te hakken. Iedereen is benieuwd welke discipline hij gaat kiezen op de Olympische Spelen in Parijs.

Haalt hij in de Franse hoofdstad de mountainbike boven of niet? Is die beslissing ondertussen gevallen? "Neen, nog niet. Zoals ik eerder al heb gezegd: we hebben voor het seizoen besproken dat we het er niet over zouden hebben voor Luik-Bastenaken-Luik. De volgende week is een goed moment om te zien hoe we de zomer gaan invullen."

Van der Poel steekt niet weg dat het niet simpel is om de juiste keuze te maken. "Ik heb nog geen idee. Anders zou ik het wel vertellen", belooft hij. "Het moet uiteraard ook met de ploeg besproken worden. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Het is een moeilijke beslissing." Vooral dan omdat hij ook winstkansen ziet op de weg.

WEG OF MOUNTAINBIKE VOOR VAN DER POEL

"Ik houd nog altijd van mountainbiken, maar het is een speciaal jaar met de Olympische Spelen. Ik kan misschien de olympische wegrit winnen", groeit het geloof in goud op de weg. Als Van der Poel daar echt volop wil inzetten, moet hij deelname aan de nummers op de mountainbike mogelijk schrappen in Parijs.

Van der Poel wil alleszins kunnen zeggen dat hij er alles aan gedaan heeft om voor goud te gaan in de discipline waar hij uiteindelijk in voor de dag zal komen. "Ik wil niet op twee paarden tegelijk gokken en dan misschien telkens net tekort komen. We zullen zien wat de zomer zal brengen." De voorkeur lijkt toch te neigen naar de wegrit.