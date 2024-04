Patrick Lefevere spreekt klare taal over Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo

Patrick Lefevere zou voor zijn ploeg in de Ronde van Vlaanderen wel een Remco Evenepoel kunnen gebruiken. Het komt er misschien nog sneller van dan velen zouden denken.

Aangezien Soudal Quick-Step anno 2024 veel minder sterk voor de dag komt in de kasseiklassiekers, klonk al meermaals de roep om Evenepoel in te zetten in het Vlaamse werk. De Belgische kampioen hield die boot nog af. Dit jaar was er in de media ook hier en daar wat verbazing dat Milaan-Sanremo niet op zijn programma stond.

Op de Poggio zou Evenepoel ook wel eens flink tekeer kunnen gaan. Patrick Lefevere bespreekt nu de potentiële toekomst van zijn renner in deze klassiekers bij L'Avenir. En wat blijkt? Lefevere zet de deur wagenwijd open. "Volgend jaar Remco in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen? Waarom niet?"

LEFEVERE ZET DEUR WAGENWIJD OPEN

"Op het einde van dit jaar gaan we samen met Remco nagaan of er een mogelijkheid is om hem aan de start van Milaan-Sanremo te brengen", verkondigt Lefevere. "En om dan via een selectief programma door te gaan tot de Ronde van Vlaanderen. Ik denk wel dat er enigszins een flandrien schuilt in Remco Evenepoel."

Op dat vlak ziet de CEO van Soudal Quick-Step het best zitten. "Hij traint soms op de wegen van de Ronde en wil die ook dolgraag ooit eens rijden." Het is dan wel de bedoeling om de combinatie met Luik-Bastenaken-Luik te maken, want dat blijft telkens één van de grote doelen van zijn voorjaar na zijn twee eerdere zeges in Luik.

COMBINATIE RONDE-LUIK WENKT VOOR EVENEPOEL

"Na de Ronde van Vlaanderen moet hij dan wel rust krijgen om ook Luik-Bastenaken-Luik te kunnen rijden", maakt Patrick Lefevere duidelijk.