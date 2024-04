Van Hooydonck, Bakelants, Van Avermaet en Vanmarcke unaniem: "Hij is dé man van het voorjaar"

Tadej Pogacar of Mathieu van der Poel, wie is nu de man van het voorjaar? Voor enkele ex-renners is het geen moeilijke keuze.

Mathieu van der Poel won dit voorjaar de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij hielp Philipsen ook aan de zege in de Milaan-Sanremo, werd tweede in Gent-Wevelgem en derde in Luik-Bastenaken-Luik. Ook Tadej Pogacar pakte stevig uit. De Sloveen won met een solo van 80 km de Strade Bianche, won vier ritten en het eindklassement in de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd ook derde in Milaan-Sanremo. Bakelants en co kiezen voor Van der Poel Wie was nu de man van het voorjaar? Die vraag werd voorgelegd aan Nathan Van Hooydonck, Greg Van Avermaet, Jan Bakelants en Sep Vanmarcke in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Ze kozen allemaal voor Van der Poel. "Mathieu van der Poel, kort gevolgd door Pogacar. Zij hebben het voorjaar gedomineerd en bijna alle grote koersen onder elkaar verdeeld", zei Van Hooydonck. "De statistieken spreken voor zich waarom", zei Bakelants. Greg Van Avermaet vindt de uitslagen van Van der Poel doorslaggevend. "Daar moet niets aan toegevoegd worden." Ook Vanmarcke kiest voor MVDP. "Fysiek gezien zal Pogacar nog altijd de man van het voorjaar zijn, maar Van der Poel reed meer grote klassiekers. Daarom zet ik hem ook op één."