Wereldkampioene Lotte Kopecky bijzonder streng voor zichzelf wat haar voorjaar betreft

Het voorjaar zich er ook voor Lotte Kopecky op na haar debuut in Luik-Bastenaken-Luik. Toch was de wereldkampioene streng voor zichzelf na twee zeges.

Bij haar debuut in Luik-Bastenaken-Luik werd Lotte Kopecky afgelopen zondag 38ste. Ze zat in het peloton dat sprintte om de 13de plaats, maar vond het niet meer nodig om nog mee te sprinten voor die ereplaats.

Het voorjaar van de wereldkampioene zit er zo op. Ze won dit voorjaar de Strade Bianche, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix. Ze werd ook tweede in de Omloop en de Trofeo Alfredo Binda, in de Ronde werd ze vijfde.

Toch is Kopecky streng voor zichzelf wat haar hele voorjaar betreft. "Ik geef mijn voorjaar een zeven op tien. Misschien nog net een acht", zegt ze bij HLN. "Ik heb een paar zaken geleerd."

Programma Lotte Kopecky

"Met die lessen in het achterhoofd zal ik het volgend jaar anders aanpakken", stelde Kopecky. Ze wilde haar regenboogtrui zo veel mogelijk tonen dit jaar. "Maar dat maakte het ook een slopende campagne."

Voor Kopecky is het nu even tijd voor rust. Begin juni hervat ze weer in de Tour of Britain, daarna staat de Giro (07/07-14/07) op haar programma. De Olympische Spelen eind juli zijn het volgende grote doel van Kopecky.