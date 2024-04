Ine Beyen klaar en duidelijk over Lotte Kopecky: "Ik zou het niet doen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky maakte dit voorjaar haar debuut in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarin deed de wereldkampioene niet mee voor de zege.

Wereldkampioene Lotte Kopecky was minder dominant dan vorig jaar in het voorjaar, maar ze boekte wel mooie resultaten. Ze won de Strade Bianche, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix, haar grote doel dit voorjaar.

Ze verzamelde ook heel wat ereplaatsen, zoals een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en de Trofeo Alfredo Binda, een vierde plaats in Dwars door Vlaanderen en een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen.

"Ik denk dat ze heel tevreden moet en mag zijn. Het mag geen standaard worden om te verwachten dat ze elke koers zomaar zal winnen. Het eerste deel is voor haar volledig geslaagd", zegt Ine Beyen bij Sporza.

Beyen raadt Kopecky Waalse klassiekers af

Kopecky probeerde het vorige week dus ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waar ze respectievelijk 15de en 38ste werd. Dicht bij de zege kwam ze nooit en het is de vraag of Kopecky het volgend jaar opnieuw moet proberen.

"Ik zou het niet doen", stelt Beyen duidelijk. "Ze is zo goed in de klassiekers die ze nu al wint. Maar na de beklimming van de Tourmalet vorig jaar was ze het aan zichzelf verplicht." Kopecky werd daar toen zesde, maar wel op drie minuten van Vollering.