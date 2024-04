Sep Vanmarcke over dé teleurstelling van het voorjaar: "Iedereen had er meer van verwacht"

Het voorjaar zit er op en het was een seizoen vol topprestaties. Maar er waren ook een aantal teleurstellingen.

Voor Arnaud De Lie werd het voorjaar een teleurstelling. Hij begon nog goed met een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, maar viel drie dagen later in Le Samyn. Daarna raakte hij nooit helemaal weer op niveau.

Hij gaf op in Parijs-Nice, maar werd wel nog vierde in Denain en vijfde in de Bredene Koksijde Classic. De hoop leefde even weer op, maar na een 51ste plaats in de E3 en een 90ste plaats in Gent-Wevelgem trok hij de stekker eruit.

Bij De Lie werd enkele dagen later ook de ziekte van Lyme vastgesteld, want een mogelijke verklaring kan zijn voor zijn mindere prestaties. Voor Sep Vanmarcke is De Lie dan ook de teleurstelling van het voorjaar.

De Lie kan na ziekte weer vooruit kijken

"Het is hard om te zeggen, maar iedereen had wel meer verwacht van Arnaud De Lie", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. "Het is een grote zalf op de wonde dat ze ook ontdekt hebben wat er aan de hand was."

"Eens die ziekte weg is, kunnen ze ook weer positief naar de toekomst kijken. Dan kan hij zich weer voorbereiden op de rest van het seizoen en weer presteren. Maar we hadden allemaal meer verwacht van het voorjaar."