Thibau Nys met stevige twijfels aan de start van zijn eerste koers in 2024

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Twee dagen na Luik-Bastenaken-Luik gaat de Ronde van Romandië al van start, met Thibau Nys (21). Voor de jonge veldrijder zijn eerste koers van 2024.

Na een periode van rust en training na het WK veldrijden begin februari is Thibau Nys klaar om weer te koersen. Dat doet hij dus in de Ronde van Romandië, waar hij vorig jaar naar de tweede plaats sprintte in de tweede rit.

Voor Nys is het dus zijn eerste koers van 2024 en hij zit met twijfels. "Ik zou willen zeggen dat ik een rit wil winnen, maar ik ben realistisch: het niveau ligt heel hoog en het zou kunnen dat ik bruut op mijn limieten bots", zei hij bij HLN.

"Dus: ik ga tevreden zijn als ik voel dat ik op de goede weg ben en dat ik klaar ben om de komende weken of maanden uit te pakken", ging Nys verder. Een rit winnen wordt moeilijker dan vorig jaar, omdat hij nog geen koersen reed dit jaar.

Vader Sven weet wat Thibau Nys nog mist

Na een lange hoogtestage heeft Nys het gevoel dat zijn explosiviteit wat is afgebot. Het doet hem niet twijfelen, maar Nys zou graag bevestiging krijgen in Romandië dat hij het nog steeds kan.

Vader Sven Nys zegt hetzelfde als zijn zoon. "Het enige wat hij mist, is wedstrijdritme, ik denk dat Thibau nog een 'rondje' nodig zal hebben om helemaal in vorm te komen. Maar je kent hem: zelf is hij alweer heel ambitieus."