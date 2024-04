Van Hooydonck, Van Avermaet en Wuyts over teleurstelling van het voorjaar: "Deed pijn aan de ogen"

De verwachtingen voor Soudal Quick-Step lagen dit voorjaar opnieuw hoog, maar de ploeg heeft ze niet kunnen waarmaken. Voor Nathan Van Hooydonck en Greg Van Avermaet zijn zij de teleurstelling van het voorjaar.

Met Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe had Soudal Quick-Step op papier drie renners die mooie uitslagen konden neerzetten dit voorjaar. Maar het kwam er opnieuw niet helemaal uit.

Lampaert zijn beste resultaat was een 18de plaats in de Ronde van Vlaanderen, Asgreen werd 16de in Milaan-Sanremo en Alaphilippe 9de. Al was er nog Tim Merlier die zorgde voor zeges in Nokere Koerse en de Scheldeprijs.

Soudal Quick-Step niet op niveau

"Ik had toch verwacht dat ze beter zouden doen dan vorig jaar", zegt Nathan Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck. "Dat is niet gebeurd. Ze moeten echt wel herbronnen en kijken hoe ze het in de toekomst zullen aanpakken."

Greg Van Avermaet stemde in zijn ex-collega. "Van Alaphilippe, Asgreen en Lampaert had ik toch hoge verwachtingen begin dit seizoen. Die hebben ze jammer genoeg niet kunnen inlossen."

"Het is pijnlijk om te ervaren", zei Michel Wuyts. Hij haalde de mislukte fusie met Jumbo-Visma nog eens aan, die voor twijfel heeft gezorgd bij de ploeg. "Dat was nefast, vooral bij de kasseiploeg, waar ze vroeger in uitblonken. Dat deed pijn aan de ogen."