Van Hooydonck weet waarom Van der Poel wordt geviseerd: "Je moet laag vallen daarvoor"

Mathieu van der Poel was een van de mannen van het voorjaar. Toch werd de wereldkampioen vaak geviseerd door wangedrag van toeschouwers langs de kant.

In de E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen kreeg Mathieu van der Poel bier over zich heen op de Oude Kwaremont, tijdens Parijs-Roubaix was dat ook het geval op Carrefour de l'Arbre. En dan was er nog het incident met het petje.

Waarom wordt de wereldkampioen zo vaak geviseerd? "Ik denk dat het ermee te maken heeft dat Mathieu Nederlander is. Je lacht ermee, maar ik ben serieus", zegt Nathan Van Hooydonck bij De Rode Lantaarn.

"Sommige Belgen kunnen Nederlanders gewoon niet goed verdragen. Zeker als je wil dat een Belg wint, en dan is er iemand anders die zó dominant rijdt tijdens het voorjaar", gaat Van Hooydonck verder.

Van der Poel geen halve Belg voor Van Hooydonck

"Ik vind dat je daarvoor heel laag vallen moet vallen, maar dat is volgens mij wel hoe het in elkaar zit." Toch is het wel wat vreemd dat Van der Poel geviseerd wordt, want hij wordt beschouwd als een halve Belg.

"Dat maken ze er ook altijd van in België", stelt Vanhooydonck. "Ze laten geen kans onbenut om te zeggen dat hij in België naar school is geweest, dat hij in België woont, haha."