Zonneveld stelt verrassend plan voor aan Van der Poel: "Zou goed samen gaan"

Mathieu van der Poel slaagde er niet in om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Thijs Zonneveld denkt dat Van der Poel nog veel werk heeft om toch eens mee te doen voor winst.

De wereldkampioen stond dan wel op het podium van Luik-Bastenaken-Luik, maar eigenlijk kwam Van der Poel nooit in de buurt van de zege in La Doyenne. Hij eindigde op meer dan twee minuten van winnaar Tadej Pogacar.

Volgens Thijs Zonneveld heeft Van der Poel twee opties om in de toekomst mee te doen voor winst in Luik-Bastenaken-Luik. "Optie één is deze manier. Hopen dat andere steken laten vallen", zegt hij bij In het Wiel.

Van der Poel naar Olympische Spelen 2028?

"Alleen leg je het dan in de handen van anderen. Het is rijden en kijken of het een keer jouw kant opvalt. Optie twee is om kilo's te verliezen, meer in de heuvels te trainen en de Waalse Pijl en Luik proberen zo goed mogelijk te rijden."

Volgens Zonneveld is dat een project voor de lange termijn, misschien zelfs voor 2028. "Ik denk dat als hij olympisch en wereldkampioen mountainbike wil worden, dat het ook beter is om lichter te zijn. Dan zou het samen kunnen gaan."

"In 2028 kan het mountainbiken goed samengaan met een paar kilo's eraf. In dat scenario zou hij ook beter voor de dag kunnen komen in de Waalse Pijl, Luik en heel misschien zelfs de Ronde van Lombardije."