Nog lang niet vergeten: sprinter Tim Merlier bijt opnieuw van zich af na declassering

Een biljartvlakke etappe in de Giro en dus zijn de sprinters opnieuw aan zet. Voor Tim Merlier een nieuwe kans na zijn declassering van woensdag.

Met slechts 202 hoogtemeters over 179 kilometer staat een massasprint in de sterren geschreven in de dertiende etappe van de Giro. De laatste kans van de tweede week, want dit weekend wacht er een tijdrit en bergetappe.

Woensdag sprintte Tim Merlier naar de tweede plaats, hij werd geklopt door Jonathan Milan. Een halfuur later werd Merlier echter gedeclasseerd en naar de 89ste plaats verwezen. Onterecht volgens Merlier.

Twee dagen later is Merlier die declassering nog altijd niet vergeten. "Maar het motiveert wel om me te bewijzen. Het is een etappe die ik al lang heb aangekruist", zei Merlier voor aanvang van de etappe bij Sporza.

Blessures Tim Merlier

Het wordt wel een bijzonder technische finale. "Dus zal positionering andermaal van groot belang zijn. Ik heb vertrouwen in mijn trein", stelt Merlier. Maar zijn valpartij in de tijdrit hinderen Merlier ook nog altijd.

"De schaafwonden zijn er nog altijd en mijn lies is nog pijnlijk, maar ik kan mijn plan trekken", stelt Merlier. In de derde rit won Merlier al een rit, hij slaagde er nog nooit in om in de tweede week van een grote ronde te winnen.