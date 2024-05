📷 Niet voor fijnproevers: Pogacar doet de wenkbrauwen fronsen na tijdrit in de Giro

In de eerste tijdrit trok Tadej Pogacar nog aan het langste eind, in de tweede tijdrit was Filippo Ganna dan toch de sterkste. De Sloveen bouwde wel zijn voorsprong uit op zijn concurrenten.

Hoewel er straks een loodzware bergrit van 222 kilometer met 5700 hoogtemeters op het programma staat, ging Tadej Pogacar voluit in de tijdrit van 31 kilometer. Daarin leek hij opnieuw het onmogelijke te doen. Bij het eerste tussenpunt was de Sloveen vier seconden sneller dan Filippo Ganna, die opnieuw naast de zege leek te grijpen. Vanaf dan was de Italiaan wel in het voordeel, hij won uiteindelijk met 29 seconden voorsprong. "Het eerste stuk ging wat op en neer", zei Pogacar. "Daar deed ik mijn voordeel mee. Ik ben er voluit gegaan en heb in het tweede, vlakkere stuk iets gas moeten terugnemen. Net het omgekeerde van Ganna. Hij ging voluit in het laatste deel en won daar de tijdrit." Eentonige maaltijd voor Pogacar Toch bouwde Pogacar zijn voorsprong op zijn concurrenten opnieuw uit, naar bijna vier minuten op eerste achtervolgers Geraint Thomas en Dani Martinez. "Met iets meer voorsprong kan ik comfortabeler en met meer vertrouwen de bergen intrekken." Tijdens de persconferentie viel ook op dat Pogacar een stevige bak witte rijst voor zich had staan. De Sloveen deed er enkel wat sweet chili saus over. "Heel lekker", grapte de Sloveen. "Een echte gourmet maaltijd." Ancora emotivamente scosso, in conferenza stampa Pippo Ganna dà risposte lunghe e articolate. A Pogačar tocca attendere il suo turno, così ne approfitta per dedicarsi al suo riso condito con salsa non meglio identificata, che lui definisce «gourmet shit». pic.twitter.com/NGGcpnNSFu — Leonardo Piccione (@ledep) May 18, 2024