🎥 1, 2, 3, 4, 5: Tadej Pogacar wint opnieuw en doet mooie geste naar renner van wie hij de zege afpakte

Tadej Pogacar heeft de zestiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Hij reed in de slotkilometers nog over de aanvallers heen.

Een ingekorte bergetappe was niet meteen spek voor de bek van UAE Team Emirates. Enkele vluchters kozen het hazenpad en daar kon de ploeg van Tadej Pogacar best mee leven.

“We wilden helemaal niet voor de rit gaan, maar toen andere ploegen gas gaven, zeiden we: waarom niet? Op de laatste klim zijn we wat gaan versnellen en met Tadej achter me was het gedaan”, zei Rafal Majka bij Eurosport.

“Tadej vroeg of ik niet voor de etappezege wilde gaan, maar ik had al op kop gereden en was moe. Dus ik zei dat hij moest gaan. Chapeau voor hem, ook al wilden we niet eens winnen.”

Pogacar bedankte zijn ploegmaat. Dat hij de vluchters nog inhaalde vond hij jammer. “In de laatste twee kilometer hebben wij gecontroleerd, maar Rafal was er wel klaar mee en wilde nog wat verschillen maken. Ik dacht echt dat Pellizzari de rit zou winnen, maar ik ben blij dat hij nog tweede werd.”

Pellizzari kreeg na de etappe een innige omhelzing en een shirtje van Pogacar. “Ik bewonderde hem al in deze Giro, hij stuurde mij al eens een foto uit Strade Bianche 2019, toen we allebei nog jonge jongens waren en nu is hij hier. Hij is sterk en misschien kan hij deze week nog een rit winnen.”