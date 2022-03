Nieuwe ereplaats zadelt Wout van Aert met een groen probleem op: "Ik ben gesjareld voor de tijdrit"

Wout van Aert kon ook in rit 3 van Parijs-Nice net niet winnen. Door een nieuwe ereplaats pakt hij wel de groene trui over. En dat heeft zijn gevolgen.

"Ik stond al met een half been in mijn hotel toen ze mij nog hebben teruggehaald. Ik ben gesjareld, hé", aldus van Aert in een reactie bij Sporza.

Groene trui

Want de groene trui, dat betekent ook geen supersonisch tijdritpak. "Of dat een groot verschil zal gaan maken?"

"Ik zal het jullie morgen weten te zeggen, afhankelijk van mijn achterstand", kon er een lachje af. "Ik ben geen favoriet, maar zou wel graag eerste worden van mijn ploeg."