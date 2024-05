📷 "Je maakte ons wel nerveus": jonge Belg gooit eerste profzege nog bijna weg met grote fout

Warre Vangheluwe heeft in de Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste profzege geboekt. De 22-jarige Belg van Soudal Quick-Step hield na een vlucht een banddikte over.

De voorbije twee dagen sprintte de Ier Sam Bennett naar de zege in de Vierdaagse van Duinkerke. Onderweg lagen er in de vierde rit nog heel wat kasseistroken, goed voor zo'n 20 kilometer over de stenen.

Een vlucht vormde zich niet snel, maar er raakte uiteindelijk wel een kopgroep van zes renners weg. Daarin zat onder meer de Belg Warre Vangheluwe van Soudal Quick-Step. Daarin werd stevig gestreden.

In de slotkilometer viel de Fransman Alexis Gougeard aan, Vangheluwe bleef nog als enige over. Op 400 meter van de streep besloot de Belg om zelf te gaan, want het aanstormende peloton kwam heel dichtbij.

Vangheluwe haalt het heel nipt

Vangheluwe leek het te gaan halen en begon al met zegevieren een paar meter voor de streep. Leider Sam Bennett kwam heel stevig opzetten en leek Vangeluwe nog te kloppen, maar de finishfoto gaf de Belg toch heel nipt het voordeel.

Voor Vangheluwe zijn eerste profzege, al moest hij dus heel even wachten op de bevestiging. Bennett blijft wel aan de leiding in Duinkerke, waar er nog twee etappes op het programma staan.