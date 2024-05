Het grote probleem voor Tim Merlier? "Dat hebben we nog niet gezien in deze Giro"

Slechts een 15de plaats voor Tim Merlier in de vlakste etappe in de Giro. De Belg van Soudal Quick-Step kwam er eigenlijk niet aan te pas.

In de eerste rit voor de sprinters sloeg Tim Merlier al meteen toe in de Giro. Hij klopte toen Jonathan Milan en Biniam Girmay. Daarna werd hij nog eens vijfde en achtste, woensdag werd hij nog gedeclasseerd na een tweede plaats.

In de dertiende etappe was er opnieuw een kans voor de sprinters, maar Merlier kwam er dus niet aan te pas. Hij werd pas vijftiende, waardoor zijn achterstand in het puntenklassement op ritwinnaar Jonathan Milan groeit tot bijna 200 punten.

Geen trein voor Merlier in de Giro

Waar liep het dan mis voor Merlier? "Hij heeft het nadeel dat hij niet zo'n grote trein heeft zoals Milan dat heeft. Hij heeft alleen maar Van Lerberghe, ook al slaagt Merlier er meestal goed in om het goede wiel te kiezen", zei Jip van den Bos bij Eurosport.

"Met Alaphilippe, Cerny en zeker Lamperti heeft hij toch mannen genoeg die dat zeker moeten kunnen", vulde Bobbie Traksel aan. "Klopt, maar in deze Giro hebben we eigenlijk nog nooit echt een trein gezien voor Merlier", zei Van den Bos.

Het verschil met de trein van Jonathan Milan bij Lidl-Trek is groot. Hij had net voor het ingaan van de laatste kilometer nog Jasper Stuyven, Edward Theuns en Simone Consonni. Het leverde hem een derde ritzege op in deze Giro.