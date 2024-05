Visma-Lease a Bike plaatst meteen stevige kanttekening bij comeback van Wout van Aert

Wout van Aert maakt wel degelijk zijn comeback in de Ronde van Noorwegen. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Dat Wout van Aert zijn rentree zou maken in de Ronde van Noorwegen (23 tot 26 mei) was al lang een gerucht. Nu heeft Visma-Lease a Bike ook officieel bevestigd dat Van Aert donderdag aan de start zal staan.

Voor Van Aert wordt het zijn eerste wedstrijd sinds zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Daar brak hij bij een zware valpartij zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Van Aert hield er ook een gekneusde rib aan over.

Van Aert rijdt de Ronde van Noorwegen

Sinds een tiental dagen is Van Aert opnieuw aan het trainen in Spanje, nu is hij dus klaar om zijn comeback te maken. "Het is niet altijd makkelijk geweest om aan de zijlijn te staan, maar gelukkig kan ik nu weer vooruitkijken."

"Ik kijk ernaar uit om weer een rugnummer op te spelden. Ik heb de afgelopen weken steeds meer kunnen trainen, maar het is nog steeds anders dan koersen. Mijn belangrijkste doel is dus om mezelf te testen en te zien hoe ik het doe in een koers, zonder enige verwachting."

"Hij start zonder enige druk om te presteren. Dit is voor hem een goed moment om zichzelf opnieuw te testen op wedstrijd", zegt sportief manager Merijn Zeeman. Welke koersen Van Aert nog zal rijden, is nog niet vastgelegd.