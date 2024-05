📷 Kan dit wel door de beugel? Wout van Aert slaat zich voor het hoofd bij wat hij ziet

Wout van Aert trainde de afgelopen tien dagen in Spanje om zich voor te bereiden op de Ronde van Noorwegen. Ondertussen is Van Aert weer thuis.

Volgende week donderdag maakt Wout van Aert zijn rentree in het peloton in de Ronde van Noorwegen, slechts 58 dagen na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Daarbij liep Van Aert verschillende breuken op.

De afgelopen tien dagen trainde Van Aert in Spanje, in gezelschap van zijn Noorse ex-ploegmaat Amund Grøndahl Jansen. Intussen is Van Aert wel opnieuw thuis, in Herentals. Hij had opnieuw tijd voor wat oude bekenden.

Van Aert op pad met beste vrienden

In de buurt van Herentals ging Van Aert op pad met zijn beste vrienden Marnix Van Hoeck (26), Vincent Van Rooy (30) en Andreas Buts (26). Van Aert slaat zich voor het hoofd, wellicht over de vestimentaire keuzes van zijn vrienden.

Het ging er toch stevig aan toe met 125 kilometer in iets meer dan 3u30. Van Aert reed zo aan een gemiddelde van net geen 34 kilometer per uur. Dat lijkt dus goed te komen voor zijn comeback in de Ronde van Noorwegen van volgende week. Al wil Van Aert het wel rustiger aan doen.

"Mijn voornaamste doel is om mezelf te testen en te kijken hoe ik het er in een wedstrijd vanaf breng. Zonder verwachtingen. We doen alles stap voor stap. Dat is in het hele herstelproces ook het beste gebleken."