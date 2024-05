Filippo Ganna is Tadej Pogacar dan toch de baas, roze trui deelt opnieuw tik uit aan concurrentie

In de Giro stond de tweede en laatste tijdrit op het programma. Net als in de eerste tijdrit heeft Tadej Pogacar een tik uitgedeeld aan zijn concurrenten.

In tegenstelling tot de eerste tijdrit waren er twee grote verschillen. Nu was de tijdrit zo'n 10 kilometer korter, maar nog altijd 31,2 kilometer lang. Ten tweede was de tijdrit nu ook veel vlakker, zonder klimmetje op het einde.

En dus was Filippo Ganna nu wel de grote topfavoriet. De Italiaanse kampioen moest in de eerste tijdrit nog de duimen leggen tegen Tadej Pogacar, die een minuut sneller reed op de klim en won met 17 seconden voorsprong.

Ganna klopt Pogacar in tweede tijdrit

Ganna zette aan de streep de snelste tijd neer, de Italiaan was bijna een minuut sneller dan de rest. Tadej Pogacar moest natuurlijk nog komen en aan het eerste tussenpunt was de Sloveen vier seconden sneller.

Daarna kwam het terrein van Ganna, bij het tweede tussenpunt stond Pogacar plots 10 seconden in het krijt. Aan de streep moest Pogacar uiteindelijk 29 seconden toegeven op Ganna, die zijn eerste zege van het seizoen pakt.

In het algemeen klassement doet Pogacar wel een bijzonder goede zaak. De Sloveen pakt bijna driekwart minuut op zijn voornaamste concurrenten, waardoor zijn voorsprong nu bijna vier minuten bedraagt.

