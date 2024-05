Mathieu van der Poel pakt uit met waarschuwing voor rest van het peloton, vriendin Roxanne krijgt er niet genoeg van

Een stevige waarschuwing voor iedereen. Mathieu van der Poel is - met de steun van zijn Roxanne - van plan om ook in het tweede seizoensdeel ferm te knallen.

Mathieu van der Poel heeft pas zijn plannen voor het tweede deel van dat seizoen bekendgemaakt. Die bestaan uit een deelname aan de Tour en aan de wegrit op de Olympische Spelen. Het mountainbiken op de Spelen, daar past hij voor. Net om de kansen in de wegrit nog te vergroten en ook in de Tour zal hij willen uitpakken.

Dat bewijst ook een post van Van der Poel op zijn eigen Instagrampagina. "Lange training en een douche in de buitenlucht. De voorbereiding op de Tour de France is begonnen, met Whoop dat alle data verzamelt." Zijn hashtag wijst er op dat de besten ook zulke data obsessief volgen, om zo nog beter te kunnen worden.

Bij Van der Poel is dat ook zeker en vast het geval. Dat hij aan de buitenwereld laat weten dat zijn Tour-voorbereiding begonnen is, is veelzeggend. Als hij daar even sterk presteert als in het voorjaar, zal de concurrentie van sterke huize moeten zijn om hem daar wél te beletten om te slagen in zijn doelen.

Bij die post op sociale media hoort ook een foto van het moment waarop hij buiten aan het douchen is. Zijn vriendin Roxanne Bertels kan het wel appreciëren. "Mijn favoriet uitzicht", reageert ze. In één van de reacties hieronder worden Mathieu en Roxanne het favoriete wielerkoppel genoemd.