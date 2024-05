Ontdek: schuilt er nog een verborgen talent in alleskunner Mathieu van der Poel? "Dan gaat hij onklopbaar zijn"

Mathieu van der Poel wordt nu al door velen beschouwd als een alleskunner, maar straffe uitspraken van een landgenoot van hem wijzen erop dat hij misschien nog meer zou kunnen. Schuilt er ook een baanwielrenner in Van der Poel?

Parijs-Roubaix winnen, het WK veldrijden winnen, schitteren op de mountainbike: Van der Poel kan het allemaal. Wat met het baanwielrennen? "Hij zou heel goed zijn op baan", zegt vijfvoudig wereldkampioen op de piste Theo Bos in de podcast In Het Wiel. "Zeker weten. Vooral dan op het omnium", denkt hij ook aan een bepaald nummer.

"Als het parcours op de weg en in het mountainbiken niet top zijn in Los Angeles in 2028, dan zou hij nog olympisch kampioen kunnen worden in het omnium", lacht Bos. "De onderdelen kan Mathieu allemaal perfect aan. Hij zou juist even het baangevoel moeten opdoen, maar dat is geen probleem: het is Mathieu van der Poel."

VOOR VAN DER POEL MAG HET NIET SAAI ZIJN

Waarmee de ex-renner bedoelt dat Van der Poel het wel snel zou oppikken. Al is de kans klein dat Van der Poel ook echt eens de uitstap naar de piste maakt. "Ik heb eens gehoord dat hij baanwielrennen saai vindt, omdat het telkens rondjes rijden is. Maar ik denk dat hij het heel leuk zou vinden. Je moet alles sturend oplossen."

Het zou dus wel een mooie uitdaging kunnen zijn. Wie weet is het iets voor de toekomst. Momenteel zit Van der Poel vooral met de olympische titel in het wegwielrennen in zijn gedachten. Hij laat er het mountainbiken links voor liggen in Parijs. Dat bleek bij de aankondiging van zijn programma voor het tweede deel van 2024.

BOS VERWACHT BESTE VAN DER POEL OOIT

"Ik vind het mooi nieuws. Het wordt gewoon een superjaar voor hem. Hij gaat lekker rijden in de Tour de France en dan start hij aan de wegwedstrijd op de Spelen in betere vorm dan ooit tevoren. Dan gaat hij gewoon onklopbaar zijn", voorspelt Bos.