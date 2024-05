Remco Evenepoel spreekt zich uit over datgene wat de Belgische sportwereld helemaal in de ban houdt

Als Remco Evenepoel straks in de Tour van start gaat, zal de Belgische sportwereld ook daar met argusogen naar kijken. Momenteel is het vooral de titelstrijd in het Belgische voetbalkampioenschap dat de aandacht in de kranten opeist.

Laat Remco Evenepoel dat nu ook op de voet volgen als notoir Anderlecht-supporter. Zondag staat Anderlecht-Club Brugge op het programma. Anderlecht kan kampioen worden als het zelf wint en Union eerder op de dag punten laat liggen. Dat is dus ook het geliefkoosde scenario van Remco Evenepoel. Daar laat hij zich over uit in HLN.

Er moet natuurlijk ook nog wel op de fiets getraind worden in de Sierra Nevada. Zijn hoogtestage houdt niet plots op. "Ik ga zondag extra vroeg losrijden, zodat ik op tijd terug ben voor Cercle-Union, want ook die match wil ik niet missen", onthult Evenepoel zijn plannen. "Daarna ga ik een powernapke doen om klaar te zijn voor the big game."

EVENEPOEL BELOOFT EEN 'SPECIALLEKE'

Wat als Anderlecht effectief de titel pakt? "Zwaar vieren ga ik met het oog op de Tour helaas niet kunnen, maar ik zal wel een specialleke uit mijn hoed toveren", lacht Evenepoel. Het is ondertussen al zeven jaar geleden dat zijn favoriete club nog eens de beste was van allemaal. RSCA zakte in die periode zelfs af naar de middenmoot.

"Het was zeven jaar lang heel erg afzien. Vooral het gemis van de Europese matchen deed pijn. Maar stap voor stap staan we weer waar we horen: bovenaan, en in de mix voor de Champions League."