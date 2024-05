Renner doet Patrick Lefevere stevig schrikken: "Was de zenuwinzinking nabij"

Soudal Quick-Step zit opnieuw in de winning mood. Eerst was er de zege van Julian Alaphilippe in de Giro, vrijdag boekte Warre Vangeluwe zijn eerste profzege in de Vierdaagse van Duinkerke.

Met de zeges van Julian Alaphilippe en Warre Vangheluwe staat de teller van Soudal Quick-Step dit seizoen al op zestien zeges. Slechts vier teams doen dit jaar al beter. Al kwam de zege van Vangheluwe niet zonder slag of stoot. De jonge Belg van Soudal Quick-Step ontsnapte nipt aan de massasprint, maar juichte te vroeg. Het verschil met Sam Bennett, ex-Soudal Quick-Step, was uiteindelijk slechts één centimeter. De finishfoto moest duidelijkheid brengen. Vangheluwe bezorgt Lefevere zenuwinzinking Patrick Lefevere was op bezoek in de Vierdaagse van Duinkerke en zal het niet snel vergeten. "Een beleefdheidsbezoek is uitgemond in een thriller die ik met de hartenklop heb gevolgd", stelt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik was de zenuwinzinking nabij en neen, daar had de naam van de nummer twee niet eens iets mee te maken", zei Lefevere over Bennett. Dat precies Vangheluwe een zege boekte is voor Lefevere ook speciaal. "Op zijn negende raakte hij betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Hij lag anderhalve week in coma en mocht drie jaar niet fietsen." Ook nu ondervindt Vangheluwe soms nog hinder, maar dat heeft Soudal Quick-Step bijna volledig kunnen wegwerken.





