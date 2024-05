Toon Aerts had toch wat schrik: hoe zijn collega's reageerden op zijn langverwachte comeback

Toon Aerts staat zondag voor het eerst in bijna drie jaar aan de start van een UCI-wegwedstrijd in de Antwerp Port Epic. Aerts is vooral blij om terug te zijn in het peloton.

Het veldritseizoen van Toon Aerts duurde met drie crossen niet lang. In Sint-Niklaas en Brussel werd hij meteen vierde, in Oostmalle moest Aerts opgeven na een zware val. Intussen zit Aerts weer op de fiets, vooral in het gravel. In de Gravel Fondo Limburg in Valkenburg mocht Aerts meteen zegevieren. Op het BK woekerde hij iets te veel met zijn krachten, waardoor hij in de sprint net naast het podium viel. Nu staat Aerts voor zijn eerste wedstrijd op de weg. Fijne reacties bij terugkeer Aerts In de Antwerp Port Epic rijdt Aerts zijn eerste UCI-wegwedstrijd sinds de GP Jef Scherens in 2021. Met onder meer Arnaud De Lie en Biniam Girmay wordt het wel niet makkelijk. Sportief gaat het dus goed, maar ook de reacties van zijn collega's. "Ik ben door zo goed als niemand scheef bekeken. Ik had ook de meesten wel al gehoord toen ik thuis zat. Iedereen kent het verhaal ondertussen en ook zij vinden het een beetje absurd wat ik heb meegemaakt nu", zegt hij bij Het Nieuwsblad. De schrik die Aerts had voor een terugkeer, viel dan ook goed mee. "Als de collega’s en de echte mensen die in de wereld zitten je wel een hart onder de riem steken, dan scheelt dat ook wel om met opgeheven hoofd terug te komen waar je het schip verlaten hebt een tijd geleden."