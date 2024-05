Van Aert en Evenepoel mogen beginnen vrezen: Ganna komt met stevige waarschuwing

Filippo Ganna mocht eindelijk nog eens zegevieren in een tijdrit. Een goed voorteken voor de Olympische Spelen, waar hij vol voor goud gaat.

Van 5 september was het geleden dat Filippo Ganna nog eens een tijdrit won. In de Vuelta was de Italiaan sneller dan Evenepoel en Roglic in een vlakke tijdrit. Dat scenario herhaalde zich nu in de Giro met Pogacar.

Voor Ganna een opsteker, want hij won dit jaar nog geen tijdrit. In Algarve werd hij zesde, in Tirreno-Adriatico en de eerste tijdrit in de Giro tweede. Met het oog op de Olympische Spelen tankte Ganna dus vertrouwen.

Olympische Spelen in Parijs

De olympische tijdrit op 27 juli heeft Ganna dan ook met rood aangekruist. Die is 33 kilometer lang en telt slechts 125 hoogtemeters. Bijna een exacte kopie van de tijdrit die dus in de Giro werd voorgeschoteld.

Ganna denkt nog niet aan Parijs, waar hij ook ambities heeft op de baan. "Ik heb nog een week in deze Giro te gaan en die hoop ik zo goed mogelijk af te sluiten. Pas daarna ga ik me op Parijs beginnen concentreren."

De concurrentie, met onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert, is gewaarschuwd. Daarnaast is er ook nog zijn ploegmaat Joshua Tarling, die vorig jaar helemaal doorbrak. Goud wordt voor de Belgen dus geen makkelijke opdracht tegen de klok.