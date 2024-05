🎥 Knap werk: Mecanicien doet al rijdend herstelling aan fiets van ploegmaat Gerben Thijssen

Gerben Thijssen reed op dit moment normaal mee in de Giro. Door een valpartij ging dat niet door en kwam hij zijn titel verdedigen in de Ronde van Limburg.

Op Pinkstermaandag was Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty van de partij in de Ronde van Limburg. Daar was er een probleem met de houder van de fietscomputer van een ploegmaat van onze landgenoot.

Stoppen om dat te fixen? Neen hoor, dat is zonder de mecanicien van Intermarché gerekend. Op onderstaande beelden kan je zien dat hij de herstelling doet terwijl Adrien Petit blijft rijden. Knap werk daar.

Gerben Thijssen werd vijfde bij de aankomst in Tongeren. Al was het wel opvallend dat Biniam Girmay bij het begin van de laatste strook richting de finish plots keihard aanzette.

“Zo was het afgesproken”, zegt Thijssen. “Biniam moest wat eerder vertrekken en ging misschien net iets te vroeg aan. Ik wou aanpikken, maar ik merkte dat ik hem niet kon volgen.”

“Ach, ik ben nog blij met deze plek in de top vijf en met het knappe werk van de ploeg. Dit was het maximaal haalbare. Ik kom net terug uit blessure, zit tussen twee hoogtestages en zoek nog naar mijn beste vorm.”