🎥 Wout van Aert duidt schuldige aan van valpartij in Noorwegen en meet de schade op

Wout van Aert is in de tweede rit van de Ronde van Noorwegen opnieuw tegen de grond gegaan. Hij kon zijn weg wel snel verder zetten.

Voor Wout van Aert is de Ronde van Noorwegen zijn rentree in het peloton, twee maanden na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Daarbij brak Van Aert zijn sleutelbeen, zeven ribben en borstbeen.

Het was dan toch even schrikken toen Van Aert op zo'n 45 kilometer van de streep plots tussen de ploegwagens reed. Op zijn rechterelleboog, de kant waar hij ook zijn breuken opliep, was wat bloed te zien.

Van Aert valt in Ronde van Noorwegen

Op hun sociale media kwam Visma-Lease a Bike al snel met een geruststellend bericht over Van Aert. Hij en zijn ploeggenoot Menno Huising waren betrokken bij een 'kleine valpartij'. "Gelukkig zijn ze oké en kunnen ze hun koers voortzetten."

Achteraf gaf Van Aert zelf nog wat meer uitleg. "Ik ben gevallen door een ploegmaat die het wiel raakte van iemand anders. Een onoplettendheid, ik kon de val niet meer vermijden, maar ik heb me geen pijn gedaan", zei hij bij HLN.

Van Aert kwam binnen nadat hij nog wat kopwerk deed en zich op 7 kilometer van de streep op de kant zette. "Het ging best goed", zei Van Aert. "Ik heb genoten van het uitzicht", lachte hij. "De benen voelden zoals ik wilde."