Analist pakt uit met nieuws dat Tim Merlier (Soudal Quick-Step) niet graag zal horen

De successen van Tim Merlier in de Giro zijn geen toeval. Toch is er ook nieuws dat hij niet zo graag zal horen.

De beste sprinter uit het peloton aanduiden is in 2024 een moeilijk debat. Merlier heeft serieuze adelbrieven, met ook overwinningen in Nokere Koerse en de Scheldeprijs voor zijn 2 ritzeges in de Giro er kwamen. In Italië is hij ook wel 3 keer geklopt door Milan. En dan is er nog Philipsen om in overweging te nemen.

In het Eurosport-programma Kop Over Kop gaan ze het debat toch aan. "Voor de Giro vond ik Merlier de snelste, voor Philipsen. Dat is tijdens de Giro toch wel veranderd", heeft Bobbie Traksel slecht nieuws voor Merlier. "We hebben hem nog nooit met een sprinttrein tegen Milan gezien, maar ik zou Milan nu toch op 1 zetten."

© photonews

Dat Merlier het moet hebben van een Van Lerberghe die hem afzet, is voor Traksel wel een belangrijke kanttekening. Terwijl ze bij Lidl-Trek Jonathan Milan helemaal naar voren loodsen voor de laatste honderden meters. "Die sterke sprinttrein heeft Merlier niet", geeft Traksel toe, waardoor vergelijken moeilijk is.

Zelfs tussen Milan en andere sprinters. "Als een Van Dijke een lead-out heeft, wil ik het ook wel zien. Maar enkel Milan heeft die. Bij zijn zeges is hij niet noodzakelijk altijd de snelste. Het ligt ook aan de lead-out."