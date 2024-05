Crossers op de weg: ploeg van Sven Nys schiet nu helemaal de hoofdvogel af, Sanne Cant strandt op zucht van triomf

Er is nog meer dan de Giro, vraag maar aan Sven Nys. Die heeft zijn ploeg zien triomferen op de weg, want het is de periode van het jaar waarin ook crossers daar hun geluk zoeken.

Het belangrijkste voor Baloise Trek Lions blijft om straks in de winter op de afspraak te zijn bij de start van het veldritseizoen. Al is het wel mooi meegenomen om ondertussen al wat succesjes te boeken op de weg. Pim Ronhaar zorgde al voor de eindzege in de Flèche du Sud en liet zich ook positief opmerken in de Antwerp Port Epic.

Allemaal geen toeval, zo blijkt. Baloise Trek Lions doet ook mee aan de Tour de la Mirabelle, een 2.2-rittenkoers over vier dagen. Daar zijn ze begonnen met een proloog in en rond Verdun van 5,3 kilometer. Ronhaar stond opnieuw scherp om er vol tegenaan te gaan. Dat leverde de ritzege en de leiderstrui op.

© photonews

Met een tijd van 6 minuten en 20 seconden had Ronhaar toch een kleine marge op de rest. De Nederlander was drie seconden sneller dan de Zwitser Noah Bögli en de Italiaan Davide Donati. Een schitterende wijze om zo de Franse rittenwedstrijd aan te vatten. Het zal ongetwijfeld bij Sven Nys ook op gejuich onthaald zijn.

Sanne Cant laat top 3 optekenen

Er is ook een bekende Belgische naam uit het veldrijden die de hand heeft uitgestoken naar een zege op de weg, namelijk in het vrouwenwielrennen. Sanne Cant zat in de tweede rit van de Bretagne Ladies Tour in de kopgroep van vijf. Ze moest in de sprint enkel de Australische Roy en de Italiaanse Vigilia voor zich dulden.

Cant was overigens niet de enige landgenote die zich toonde, want Valerie Demey kwam als vierde over de streep in Morlaix.