Even het hart vasthouden: het is kantje boord voor Wout van Aert en hij komt ook meteen met een bekentenis

Het was even het hart vasthouden voor al wie Wout van Aert een mooie comeback gunt. Een nieuwe val moest hij zeker vermijden bij zijn rentrée in de Ronde van Noorwegen.

In het wielrennen komt er echter altijd een zekere mate van risico's bij kijken en kun je zoiets nooit helemaal uitsluiten. Het was bijna van dat. Op iets meer dan twee kilometer van het einde ontstond er voor hem een gaatje. Van Aert schoof dus wat op in het peloton om die lengte te dichten en toen gebeurde het.

Het voorwiel van Van Aert raakte het achterwiel van de man voor hem, een renner van de Noorse formatie UNO-X. Van Aert moest zich zichtbaar even weer herpakken. Na wat hij in Dwars door Vlaanderen meegemaakt heeft, is het logisch dat dat mentaal nog ergens speelt. En dat hij op zijn hoede is voor een nieuwe valpartij.

De finale was nogal hectisch

Dat geeft de Belg van Visma-Lease a Bike ook toe in zijn reactie bij onder meer VTM en Sporza. "De finale was nogal hectisch. Ik denk niet dat we echt goed bij elkaar zaten, maar ik wou mijn ploegmaats op z’n minst tot in die laatste steile anderhalve kilometer brengen", legt Van Aert uit wat in zijn hoofd de bedoeling was.

"Maar op twee kilometer reed ik tegen de renner voor mij en toen was ik mijn momentum wat kwijt", is Van Aert eerlijk. Gelukkig is hij rechtop kunnen blijven en heeft hij kunnen verhinderen dat hij opnieuw schade zou oplopen. Een grotere rol spelen diep in de koers, dat kan later ook nog altijd.