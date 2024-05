Geheim onthuld: Richard Plugge laat iets los over Wout van Aert en de Tour de France.

Gaat Wout van Aert meedoen aan de Tour de France of niet? Richard Plugge heeft deze vraag al vaak gekregen, zonder er echt duidelijkheid over te verschaffen. Nu laat de algemeen directeur van Visma-Lease a Bike toch al wat in zijn kaarten kijken.

Dat doet hij in een gesprek met Cyclingnews. "We hebben er goede hoop op dat Wout van Aert naar de Tour de France kan gaan, maar we moeten eerst zien hoe het gaat in de Ronde van Noorwegen. En hoe het allemaal evolueert." Afwachten dus, maar alle partijen lijken steeds meer geneigd om Van Aert in de Tour te krijgen.

In ieder geval is het door de valpartijen van de kopmannen voortdurend schakelen bij Visma-Lease a Bike en dat zijn ze helemaal niet gewoon. "Dat is voor ons een beetje vreemd. Normaal plannen we het hele jaar en houden we ons aan dat plan vast. Dit jaar moeten we ons plan aanpassen, dat hoort ook bij de sport", weet Plugge.

© photonews

Jonas Vingegaard werkt immers ook hard aan zijn herstel en hoopt evenzeer de Grand Départ nog te halen. Maar is het überhaupt mogelijk om Pogacar te kloppen, aangezien die er in Italië zo met kop en schouders bovenuit steekt? Plugge ontkent de demonstratie van de roze trui niet, maar gaat er ook niet door panikeren.

"Ik denk dat de Giro een Remco Evenepoel, Primoz Roglic of Jonas Vingegaard mist. Die zijn er jammer genoeg niet. We zullen pas in de Tour zien wat het echte niveau is."