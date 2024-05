Is de knoop doorgehakt? Lotte Kopecky slaat discipline over op de Olympische Spelen

Lotte Kopecky wil deze zomer een medaille pakken op de Olympische Spelen. Voor één discipline lijkt ze echter wel te passen.

Op haar 28ste lijkt Lotte Kopecky klaar om te oogsten op de Olympische Spelen in Parijs. De grootste kans op een medaille heeft ze wellicht in de wegrit, die lijkt op een klassieker in het voorjaar met enkele beklimmingen.

Kopecky zal echter ook aantreden in het tijdrijden. Toch is ze nog wat onzeker over zichzelf in die discipline. "Die tijdrit op de Spelen is nog een vraagteken voor mezelf. Ik heb nog niet veel tijdritten gereden", zegt ze bij HLN.

Vorig jaar in de Tour werd Kopecky wel derde in de tijdrit, toch vindt ze van zichzelf dat ze nog een achterstand heeft op de specialisten, die er veel meer tijd in investeren. Kopecky zal de komende twee maanden nog hard werken aan die achterstand.

Geen ploegkoers voor Kopecky op de Spelen?

In het baanwielrennen is Kopecky in het omnium ook een kandidaat voor een medaille. Vorig jaar werd Kopecky nog derde op het WK in die discipline. De ploegkoers lijkt ze dan weer aan zich voorbij te laten gaan.

Op de International Belgian Track Meeting in Gent eind juni rijdt Kopecky namelijk geen ploegkoers. Een voorbode voor de Spelen? "Ik heb met de wielerbond afgesproken dat mijn piste-programma pas gecommuniceerd wordt wanneer de selectie voor Parijs officieel is", zegt bij HLN.

Voor wie tussen de lijnen kan lezen, is het duidelijk dat Kopecky de ploegkoers niet zal rijden. "Doe mij een plezier en vraag er niet naar tot de officiële bekendmaking, ook uit respect voor de andere rensters."