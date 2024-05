Julian Alaphilippe wordt stevig het hof gemaakt: ambitieus team klopt op de deur

In de Giro kon Julian Alaphilippe na een droogte van bijna een jaar eindelijk nog eens winnen. Maar de Franse ex-wereldkampioen deed meer dan dat. Hij vond zijn beste benen terug en zat heel veel in de ontsnapping.

Voor Alaphilippe een opluchting, ook omdat zijn contract bij Soudal Quick-Step eind dit jaar afloopt. De voorbije twee jaar leek een vertrek naar een Franse ploeg zoals TotalEnergies of Cofidis al bijna vast te staan.

Al wil ook Patrick Lefevere zijn poulain nog niet lossen. Zo bood hij de Fransman eind vorig jaar al een contract tot eind 2025 aan, maar wel aan verminderde voorwaarden. Dat werd echter geweigerd door zijn manager.

Heel wat andere teams tonen ook interesse in Alaphilippe. Naast Arkéa-B&B Hotels en TotalEnergies toont ook Tudor interesse volgens de goed geïnformeerde Ciro Scognamiglio. Het team van Cancellara wil een stap hogerop zetten.

Intussen zou de Zwitserse ploeg ook bijna rond zijn met Marc Hirschi. Het contract van de Zwitser loopt eind dit jaar af bij UAE Team Emirates, waar hij na vier jaar zou vertrekken.

Info @Gazzetta_it - @TudorProCycling will make an attempt to sign @alafpolak1 for next season. Yet to decide if the french will stay with @soudalquickstep or not. In any case for the swiss team of @f_cancellara the sign of @MarcHirschi can be considered a done deal